В Харькове старушка покончила с собой на глазах у детей (видео)

В Харькове пенсионерка покончила с собой, выпрыгнув с третьего этажа на глазах у детей.

Кадрами с места происшествия делится Телеграм-канал ТРУХА.

Отмечается, что происшествие произошло на пр. Юбилейном, 87.

О причинах такого поступка не сообщается, однако в комментариях к записи появилась информация, что пенсионерка страдала от онкологии и не смогла далее терпеть боль.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Как сообщалось ранее в Черкасской области 28-летний мужчина убил своего малолетнего сына. Мужчина не стал прятаться от полиции и признал, что пошел на преступление потому что "ребенок был ему неприятен".

А в Мелитополе мужчина забил до смерти топором чужую овчарку.