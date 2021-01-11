Из-за обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ

На Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военнослужащий.

Такая информация обнародована в Телеграм-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня 11.01.21, около 15.30 в районе н.п Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинской стороной в Совместном центре координации и контроля был введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, а также направлена нота в СММ ОБСЕ.

"Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 8 января, боевики обстреляли позиции ВСУ 7 раз, в том числе под обстрел попала ремонтная бригада предприятия "Вода Донбасса".