Протесты из-за высоких тарифов на газ докатились до Закарпатья (фото, видео)

В городе Виноградов (Закарпатская область) около сотни человек вышли на протесты против повышения тарифов.

Как пишет "Закарпаття онлайн", люди собрались возле филиала "ЗакарпатГаза", где потребовали снижения цен на услуги газоснабжения.

После этого участники акции двинулись к городскому совету, где призвали к немедленному созыву внеочередной сессии городского совета относительно тарифов на энергоносители.

Отмечается, что депутаты горсовета прислушались к требованиям протестующих и собрались на внеочередную сессию.

Как сообщалось ранее, 4 января протестующие в Полтавской области перекрыли трассу Киев-Харьков, требуя снижения тарифов.

10 января на "тарифные протесты" вышли жители Харьковской области.

11 января к ним присоединились люди в Полтаве, Львове и трех населенных пунктах Черновицкой области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал подготовить план антикризисных мер по решению проблемы, однако его слова встретили шквалом критики.