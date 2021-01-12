Мужчина до смерти избил жену на глазах у троих маленьких детей: подробности трагедии во Львове (фото)

Во вторник, 12 января, на Львовщине произошло ЧП: мужчина досмерти забил жену на глазах у маленьких детей, а потом сдался полиции.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.

В 7:20 на оперативную линию 102 позвонил мужчина, который сообщил о том, что он убил свою жену.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа и другие сотрудники полиции.

Согласно предоставленным данным, 31-летний мужчина вызвал своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились шестимесячный младенец и двое детей 2 и 5 лет. Их мать умерла до приезда медиков.

Фото с места инцидента:

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за умышленное убийство. Львовьянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что ранее в селе Летичовка (Черкасская область) от телесных повреждений нанесенных отцом умер четырехмесячный ребенок.