Смотри в оба: опубликован рейтинг офтальмологических центров Киева

Журналисты рубрики “Здоровье” портала “Обозреватель” назвали офтальмологические клиники Киева, которые вошли в Рейтинг ТОП-5 офтальмологических центров Киева.

При составлении рейтинга учитывали основные офтальмологические услуги и их стоимость, отзывы в Google и Facebook, средние оценки по отзывам, наличие скидок для льготных категорий. Для составителей рейтинга было важно соблюсти баланс критериев, чтобы получить абсолютно максимально прозрачную картину.

По данным издания, первое место заняла клиника Центрока — Печерский офтальмологический центр. Также в первую пятерку рейтинга вошли: Британский офтальмологический центр, клиника «Новий зiр», центр «Визиум», Центр микрохирургии и терапии глаза на Перова.

Известно, что офтальмологические услуги в Киеве предлагают не менее 160 медицинских учреждений и 25 крупных центров.