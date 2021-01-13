Местная чупакабра? Кто десятками убивает свиней, кроликов и кур в селе под Запорожьем

С начала января многие жители небольшого села Беленькое, что под Запорожьем, озадачены вопросом – от чьих зубов, когтей или, может, рук погибла домашняя скотина и птица на нескольких подворьях? Но когда январские происшествия были озвучены, выяснилось, что нападения на животных происходили еще в ноябре 2020-го.

Может волк, а может куница или собаки

"В ночь на 04.01.21 произошло нападение на свинарник, в отряде было 12 голов, ни одно не выжило и ни тела не исчезло, кто что знает какой зверь так мог разорвать их?" – в расчете на здравую подсказку поделился своей бедой Евгений Харченко, дополнив сообщение фотографиями валяющихся на земле свиных туш.

"В конце ноября у моего отца 40 гусей, 40 курей убито за ночь и у взрослой козы вырвали живот" – прокомментировал пост односельчанина Сергей Кузьменко

"2 недели назад у нас выдавило всех кролей, вырваны все защелки, сетка, дверки и ни одного не унесли, часть была задушена в клетках, часть валялись на земле", – дополняет бедственную картину Людмила Стешенко.

"У меня было тоже самое с гусями, но я услышала шум и вышла, - написала Валентина Коваль. - Что это было, я так и не смогла понять, потому что оно так быстро убежало, что я не успела даже разглядеть. Но мне кажется, что это не собака, потому что собака, когда рвет добычу, рычит и лает, а это происходило так, что гуси просто шарахались во все стороны. Если бы я не услышала, то порвали бы всех".

Мнения сельчан по этому поводу разделились. В фейсбучных группах Беленьковской территориальной громады и запорожских новостей местные жители переругались друг с другом, опускаясь до беспардонных оскорблений. Были здравые рассуждения, предположения, основанные на знаниях или опыте: "Кур и других птиц может давить куница. Когда-то моя покойная мама об этом рассказывала. Она сама ее видела. Зверек похож на кота, но длиннее, с маленькой головкой. Красивое животное, но опасное! Кроликов и свиней похищают и убивают люди".

"Две немецкие овчарки: черная и классическая в паре в декабре разорвали клетки и 15 кролей. Видел лично. Приходили еще 2 раза и покусали собаку домашнюю".

"Это волк. Показала фото опытному охотнику. Говорит, что волк может перерезать все стадо и туши не забирать, или забрать одну".

"У меня однажды, лет 10 назад, соседская овчарка точно так подушила играючись, клетки поломала".

"Волк с голода режет все живое - по 30 голов за ночь. Он не съест их, но убьет. У нас может быть иначе. Волк есть вокруг нас. Почерк не дворовой собаки".

"В том году в это же время на Марьевском птичнике произошло тоже самое с 11 взрослыми баранами, ни один забран не был. По следам поняли, что один большой след волчицы и 4 волчонка".

"Мы видели большого волка несколько раз на наших улицах. Но это было в конце ноября".

"Кролики, утки и куры подталкивают к мысли о более мелких хищниках (начиная с лис и меньше), но с поросятами, визуально по 60-80 кг могла справиться только хорошая махина, тем более, такое количество! Просто шок...".

"Сами сожрали и придумали байку: доказательств ноль".

Другие пользователи высказывали совсем уж нереальные предположения: “И что это может такое быть? Что за чупакабра завелась, убивает, но не ест?", "Это чупакабра", "У чупокабры тоже такие следы. Оно как собака, вот только передние лапы короче (как кенгуру). Лично видели когда ишли с гулянки ночью".

Третьи возмущались утопичности этого варианта и удивлялись, почему хозяевам не удалось воспрепятствовать таинственному разбойнику, а также беспокоились о последствиях: "Да не смешно все это!"

"Как волки залезли в свинарник, он же был закрыт? А клетки как пооткрывали? Свиньи же верещали и что - никто ничего не слышал?".

"Шла утром в 5:50 мимо двора и обратила даже внимание как они визжали".

"Какая есть уверенность в том, что он не начнет нападать на людей?"

"В том году у наших соседей таким образом загрызли коз, поросят. Но обращение в громаду не дало никакого результата! Нужно объединяться и обращаться всем пострадавшим, тогда, может быть, будет результат!".

Самые мнительные и вообще в этих происшествиях увидели "корыстный умысел" владельцев животных:

"Я так понимаю, это вы там шум подняли и у вас есть все документы и свидетельства о смерти ваших животных. Или вы хотите компенсацию получить, сами пожрали своих свиней и кур, а теперь придумали сказочку и бабла решили получить за счет животных? Придумали чупакабру... Хитро**пая".

"Сто процентов - сами сожрали и придумали байку: доказательств ноль...".

"Кто-нибудь проверял свинок на наличие снотворного? Нет? Вы не знаете, и я этого не знаю. Вам милее некий таинственный зверь, который загипнотизировал животных?".

"Какую нахрен чупакабру? Только дебил еще не понял, что это все делали люди! Сектанты психбольные".

Какой смысл убивать, но не есть добычу?

Несмотря на то, что происшествия в свинарниках и крольчатниках активно обсуждаются в соцсети, пообщаться с владельцами погибших животных без выезда в село удалось не сразу, люди отказывались идти на контакт. Это и не удивительно, учитывая, что не все адекватно восприняли реальность.

-Не знаю, почему так – такие люди у нас, запуганные, а может стесняются пристального внимания СМИ, хотя наоборот, я убеждаю, что надо привлечь внимание к этой проблеме, - объясняет "Телеграфу" Алексей Тищенко, чей двор также подвергся нападению некоего зверя. – Сама загвоздка здесь в том, что собаки звука не подают! Вообще ноль! У моего соседа две собаки молчали всю ночь, у меня одна собака в доме, одна на улице привязана – тоже не гавкнули.

К нам зверь наведался где-то в 4 часа ночи 8 января. Ранним утром тушки кролей были еще тепленькие, вот я так и прикинул, что все произошло часа три назад. Но первой отправилась кормить кроликов мама, вернулась в шоке, в слезах – всех десятерых нашла растерзанными или задушенными на земле. Две крольчихи вот-вот должны были принести потомство... Представьте, у нас для кроликов специальная постройка, крепкое ограждение, точнее, два, первый забор железный, а через несколько метров еще деревянный. Это ж какую дурь надо иметь, чтобы сначала один забор поломать из крепкого металла, потом другой, да еще в клетках сетки повырывать? А еще там оторванный шифер, еще советского производства - тяжелый и крепкий!

- А вы как считаете, кто этот непрошенный гость?

- У меня друзья есть охотники, по их мнению, это волчица таким образом учит волчат охотиться. Они приходят, убивают, но не едят ничего и не забирают. Хотя я не понимаю, какой смысл убивать, но не есть добычу? И все-таки, к нашим клеткам добраться было очень сложно, ни собака, ни сосед так просто сюда не попадут. Улица наша не окраинная, почти в центре.

Алексей также удивляется, почему односельчане не ставят в известность полицию и местную власть о таких происшествиях. По его словам, заявление в полицию написали только три человека. А уж потом стало известно, что нападения были и в других домовладениях.

- Например, у дедушки с бабушкой моего знакомого, им по 80 лет, тоже кроликов разорвали, но они никуда не обращались, просто закопали их и все. Еще у одного знакомого, буквально в 300-х метрах от меня, зверь дважды нападал на домашнюю живность.

-А какие-нибудь следы на земле остались?

- Отпечатков полно. Судя по ним, именно волчица с волчатами побывали "в гостях" – потому что там очень длинные когти. Причем, есть большие лапы и поменьше. Я как раз, после чужой такой беды, планировал установить камеру видеонаблюдения, но чуть-чуть не успел. Еще я сфотографировал отпечатки лап на окне в курятник у друга – он как раз укрепил его полосками металла. Это окно расположено на высоте примерно 1,7м от земли. Так вот эта нечисть скребла лапами по верхнему краю окна.

В настоящее время урегулированием ситуации занимаются полицийские офицеры общины совместно с руководством Беленьковской тергромады и егерями. Но сообщение о том, что охотники планируют заняться отстрелом диких и бродячих животных, в том числе котов, еще больше раззадорило жителей села. Тут уж на головы потерпевших посыпались проклятья! И никакие убеждения, что бездомные коты, как и лисы, и енотовидные собаки являются переносчиками бешенства, от которого также могут пострадать и домашние животные и люди, не меняют их убеждений.

Ну а когда готовился этот материал, произошло новое нападение. "Этим утром с 3-х до 5 часов было задушено 7 кролей, - написала Алина Плечун. - И вы говорите что это семейство волков сделали? По следу посмотрите: можно сравнивать - это не волки". Число комментариев под постом растет как снежный ком...

Автор: Ирина Левченко

Фото и видео со страницы Беленьковской ОТГ в Facebook и предоставлено Алексеем Тищенко