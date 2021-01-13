За одно утро Киев потрясли сразу две трагических смерти под землей: детали и фото

Сегодня, 13 января, в Киеве произошло два смертельных происшествия.

Об этом сообщает сайт ГСЧС города Киева.

Утром 13 января на Саперно-Слободской (Голосеево) в люке теплотрассы обнаружили труп. Сотрудники ГСЧС с помощью веревки достали погибшего и передали правоохранительным органам. Обстоятельства возникновения данного события устанавливает следствие.

Еще одно смертельное ЧП произошло в Оболонском районе столицы по улице Вышгородской, где на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта под которым оказалась человек.

Как оказалось, во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля, монтажника завалило песком. Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщал "Телеграф", сегодня в Одессе мужчина поскользнулся на снегу, упал и скончался.