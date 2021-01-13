Пограничники "накрыли" крупную аферу на границе с Донбассом: преступление попало на видео

Украинские пограничники вскрыли аферу с обменом валют на границе с Россией.

Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так днем ранее, во вторник, 12 января, на Луганщине "умная камера" зафиксировала движение автомобиля, следовавшего в сторону границы с РФ.

Подъехав к забору, водитель вышел из авто. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе со светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулся на свою территорию.

В 100 метрах от госграницы, неподалеку от села Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего украинца.

Он категорически отказывался давать какие либо объяснения. Но в его авто, а именно - под обшивкой днища, пограничники обнаружили пакет с деньгами, который передали ему "с той стороны".

Задержанный объяснил, что деньги от россиянина, чтобы по его просьбе обменять в Украине.

На украинца составили административные материалы. Средства в размере 400 000 рублей (около 151, 6 гривен, - Авт.) передали работникам таможни.

Как писал «Телеграф», ранее в Харькове началась масштабная кампания по установке камер фиксации скоростного режима на дорогах. Камеры фиксации уже появились на проспектах Науки и Московского.