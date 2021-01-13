Скачать
Среда, 13.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН: юрист рассказал, как это сделать
Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН: юрист рассказал, как это сделать
Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля
Навальный объявил дату возвращения в Россию после отравления: Акунин озвучил прогноз по действиям Кремля
Что приготовить на Щедрый ужин: шесть простых рецептов с фото
Щедра вечеря - рецепт куті, верещаки та млинців з м'ясом
Шахтер нацелился на дорогущего бразильца
Шахтер нацелился на дорогущего бразильца

Пограничники "накрыли" крупную аферу на границе с Донбассом: преступление попало на видео

Пограничники "накрыли" крупную аферу на границе с Донбассом: преступление попало на видео
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф

Украинские пограничники вскрыли аферу с обменом валют на границе с Россией.

Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так днем ранее, во вторник, 12 января, на Луганщине "умная камера" зафиксировала движение автомобиля, следовавшего в сторону границы с РФ.

Подъехав к забору, водитель вышел из авто. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе со светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулся на свою территорию.

Валютная афера на границе с Донбассом

В 100 метрах от госграницы, неподалеку от села Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего украинца.

Он категорически отказывался давать какие либо объяснения. Но в его авто, а именно - под обшивкой днища, пограничники обнаружили пакет с деньгами, который передали ему "с той стороны".

Валютная афера на границе с Донбассом

Задержанный объяснил, что деньги от россиянина, чтобы по его просьбе  обменять в Украине.

На украинца составили административные материалы. Средства в размере 400 000 рублей (около 151, 6 гривен, - Авт.) передали работникам таможни.

Как писал «Телеграф», ранее в Харькове началась масштабная кампания по установке камер фиксации скоростного режима на дорогах. Камеры фиксации уже появились на проспектах Науки и Московского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 385

Все по теме:

Валюта, РФ, Донбасс, Фото, Вид, Граница с Россией, Аферы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никто не хочет работать за гроши: стало известно о катастрофической ситуации на заводе в Донецке
02 Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
03 У Кремля есть три способа вернуть воду в Крым: раскрыты сценарии
04 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
05 В Украине снова протестуют из-за тарифов: Шмыгаль подключил СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов поставил точку в спорах о китайской вакцине в Украине
Степанов поставил точку в спорах о китайской вакцине в Украине
Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе
Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе
Ярый поклонник Трампа найден мертвый после штурма Капитолия: подробности
Ярый поклонник Трампа найден мертвый после штурма Капитолия: подробности
Действительно ли МВФ &quot;грабит простых украинцев&quot; и стоит ли Украине брать очередной кредит
Действительно ли МВФ "грабит простых украинцев" и стоит ли Украине брать очередной кредит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь