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Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы

Из колонии в Николаевской области сбежали рецидивисты: фото и особые приметы
Обновлено 23:35 Ср, 13 Январь 2021 Телеграф

В среду, 13 января, во время снегопадов, которые накрыли в этот день всю Украину, в том числе и Николаевскую область, из Казанковской исправительной колонии №93 сбежали двое заключенных.

Об этом сообщает "Преступности.НЕТ".

О побеге, который произошел на участке социальной реабилитации, стало известно около 8:00 утра.

Первый заключенный – 37-летний Руслан Шевченко. На его счету с 2006 года шесть судимостей за кражи и грабеж. Его тюремный опыт не ограничивается реальными сроками: на его счету три условные сроки и одно освобождение по амнистии. В 2018 году Шевченко получил четыре года за кражу и два года находился в Казанковской колонии. Родственники сбежавшего живут в Вознесенске.

Приметы: рост 183 сантиметра, худощавый, волосы с проседью, глаза карие, большой нос, предплечья и частично кисти рук в татуировках – череп, карты, корона. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку.

Шевченко

Второй заключенный – 32-летний Сергей Бойков. Первую из девяти судимостей получил в 12 лет за хулиганство (год тюрьмы условно). Потом был осужден за кражу (условный срок в 16 лет), грабеж, нарушение правил административного надзора, разбой. Ранее получал условно-досрочное освобождение, а в 2018 году его тюремный срок сократили из-за "закона Савченко". В Казанковской колонии он с 2019 года отбывает трехлетний срок за кражу и подделку документов. Родственники Бойкова живут в Николаеве.

Приметы: рост 189 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, темную кепку, на кистях рук татуировки.

Бойков

Украинцев, которые владеют информацией о сбежавших, просят обратиться по телефонам: (096) 818-23-55, (093) 835-89-60, (096) 973-16-86, (097) 919-35-75.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Хмельнитчине правоохранители поймали трех заключенных, сбежавших в субботу, 25 июля, во время этапирования из поезда, ранив конвоиров.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Николаевская область, Заключенные, Тюрмы, Руслан Шевченко, побеги.
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