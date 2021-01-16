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Боевики ОРДЛО неожиданно решили освободить часть пленных украинцев на Крещение

Боевики ОРДЛО неожиданно решили освободить часть пленных украинцев на Крещение
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Боевики ОРДЛО в одностороннем порядке передадут Украине некоторых захваченных людей. 

Об этом сообщает пропагандистский ресурс ДАН. 

Отмечается, что в число передаваемых лиц входят женщины, пожилые люди и лица, страдающие от тяжелых болезней.

В сообщении говорится, что решение было принято "исключительно как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господня". 

Информации об именах и количестве людей, передаваемых Украине, информации не обнародовано. 

Согласно данным омбудсмена Украины Людмилы Денсовой, по состоянию на 25 сентября 2020 года, в плену на территориях временно оккупированных Донецкой и Луганской областей удерживается 235 украинцев. 

Как сообщалось ранее, накануне в ОРДО и ОРЛО произошел ряд ЧП.

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Украина, Донбасс, ОРДЛО.
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