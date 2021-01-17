Украинцам показали бесспорное достижение оккупантов на Донбассе: "Завидуйте молча"

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06:34 Сегодня Телеграф фото: hromadske.ua

В оккупированной боевиками группировки "ДНР" Горловке квартиры упали в цене в десять, а то и в 20 раз.

Об этом можно судить из объявлений, развешенных на городских столбах, которые опубликовали в Twitter-аккаунте "Люфт Ганза".

Так, согласно одному из объявлений однокомнатную квартиру, полностью укомплектованную техникой и с ремонтом готовы продать за 2700 долларов (около 76 тысяч гривен). "Красная" цена, которую готовы предложить желающие купить жилье в Горловке не превышает 3000 долларов (около 84,5 тысяч гривен). Правда, эту сумму, судя из объявления, предлагают как за однокомнатную, так и за двухкомнатную квартиры и даже "трешку".

Сколько теперь стоит однокомнатная квартира в Донецке?

В комментариях пользователи также жалуются на спад цен на недвижимость на оккупированной территории.

"Я купил квартиру в Донецке летом 2013 года за 53 тысячи и ещё тысячи 3 потратил на мелкий ремонт. Сейчас ее красная цена 15 и то со всей мебелью. А осталось в ней все, разве, что без пары чемоданов с вещами которые удалось вывести в конце июля 2014г. Не был там больше 6 лет((", "Мою хатку сейчас за 19 тыс. топ можно продать((((( Было 120", - пишут в сети.

Также пользователи отмечают, что по сравнению с Горловкой, например, в Волновахе (находится под контролем Украины, - Авт.) дешевле 10 тысяч долларов однокомнатную квартиру не купить "и это без ремонта".

"Ну так в Волновахе-то цивилизация", - пишет блогер под ником Necro Mancer.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Цены, Квартиры, Горловка, ДНР.
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