Пробиты легкие и перерезано горло: в Одессе ночью убили мужчину (фото)

В Одессе в ночь на 16 января убили местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что убийство произошло на улице Ильфа и Петрова, а тело мужчины было обнаружено прохожими ближе к полуночи.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лица, причастного к указанному преступлению", - указано в сообщении.

Фотографии тела убитого были обнародованы Телеграм-каналом "Х***ая Одесса" и доступны по ссылке. Осторожно, кадры строго 18+.

Позже появилась информация, что к убийству может быть причастен некий Дмитрий Кружилин. Такие данные появились в Телеграм-канале "Новости Одесса".

В сообщении отмечается, что он уже привлекался к уголовной ответственности в 2017 году.

Напомним, в Рязани жестоко убили главного редактора одного из местных изданий.