Под Борисполем упал вертолет (фото)

В Киевской области неподалеку от Борисполя потерпел крушение вертолет Robinson 44.

Об этом пишет "Думская".

Авария произошла 16 января около 15:00.

Известно, что вследствие падения никто не погиб и не пострадал. Предварительная причина крушения - неудачная посадка.

Согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов, хозяином вертолета с регистрационным номером UR-ASD является некто Халимбеков В.Ш.

Как сообщалось ранее, в Харькове произошло столкновение двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП, одну из машин выбросило на островок безопасности, где находилась женщина, ждавшая зеленого света. От удара она скончалась на месте.

А в Киеве, на Софиевской Борщаговке, пьяный водитель прямо на "зебре" насмерть сбил женщину. Перед задержанием, он признался, что выпил "грамм триста".