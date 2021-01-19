Индусов у нас не было: что говорят в киевском ЖЭКе про умершего на жутком морозе дворника

Среди всех несчастных жителей страны, которые за несколько январских дней пострадали от морозов, самой трагической, пожалуй, оказалась история эмигранта из жаркой Индии, который несколько лет жил в Киеве и неофициально работал дворником.

"Телеграф" уже рассказывал, что 37-летний мужчина – запоминающийся из-за экзотической внешности - по рассказам жителей нескольких улиц в районе Борщаговка, был трудолюбивым и приветливым. Но работал мужчина неофициально, так как остался без документов. Но и предложение помощи в восстановлении паспорта от неравнодушной горожанки отверг, так как боялся депортации. За свой труд получал скромную оплату и жил, как говорится, "на птичьих правах" в обустроенном уголке в подвале жилого дома. А совсем недавно почувствовал себя очень плохо и угодил в больницу. Диагнозы горожане, обсуждающие случившееся в соцсетях, называют разные, вплоть до аневризмы сосудов головного мозга. А через пару дней Аптар (так звали индуса) якобы ушел из больницы, в чем был, без верхней одежды. Но в свою каморку попасть не смог – якобы, потому что заболевшего работника ЖЭК тут же "уволил" и запер подвал. А потому не смог пережить ночь, оставшись в заброшенном автобусе, стоящем многие годы посреди многоквартирных домов.

Мы попытались узнать, почему так жестоко поступили с человеком, совсем недолго отсутствовавшим на рабочем месте. И тут – совсем неожиданно оказалось, что... такого дворника в ЖЭКе не было.

-У нас 1100 работников в общей сложности, 519 из них работников по комплексной уборке. Но граждан Индии среди работников по комплексной уборке у нас нет, - заявила "Телеграфу" начальник ЖЭК №5 Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Святошинского района Людмила Скляренко. – Он у нас не работал, отношения к ЖЭКу он никакого не имеет. Подвалы у нас закрыты на замки, бездомные в подвалах не проживают. Иногда бывает, что срывают замки... Но это контролируют мастера, потому что в данный момент есть и чердаки, и подвалы, и отделения лифтов – всет закрывается на замки, потому что сейчас много желющих что-то украсть – и катушки в лифтах, и тепловые счетчики. Потому мы контролируем, чтобы все это было закрыто. Замерзший мужчина к нашему ЖЭКу не имеет никакого отношения!

Так это или нет – сейчас разбираются следователи полиции.

-В настоящее время открыто уголовное производство ч.1 ст. 115 "Убийство" Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "Естественная смерть", - пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник. – Мы уже получили выводы судебно-медицинской экспертизы – смерть мужчины наступила вследствие острой ишемической болезни сердца. Сейчас общаемся с консульством Индии: там сообщили, что тело умершего заберут на родину.

Будут ли правоохранители выяснять причину, по которой тяжелобольной мужчина оказался вне больничных стен после оказания первой помощи, пока неясно. Хотя каждый человек, попадавший в стационар, или помещавший туда родственников, знает, что лечиться без денег просто нереально. Видимо и Аптар, пришедший в себя на больничной койке, понял это, потому и покинул спасительные стены, чтобы при сильных морозах оказаться без крыши над головой.

-Этот парень хоть работал! Сколько видела, все время что-то греб, убирал, баки мусорные таскал. Там дворники такие себе работяги! Я, когда в декрете была, выходила с малым на площадку под домом, так сама вынуждена была там бутылки и окурки собирать и выбрасывать, потому что ребенка в такое не пущу. А дворник в это время могла неподалеку сидеть и наблюдать за мной, - вспоминает Юлия, долгое время жившая в доме на проспекте Леся Курбаса. - С начала весеннего карантина я переехала за город, но в квартиру наведываюсь время от времени. Вот когда приезжала, видела этого парня. Разговаривать с ним не разговаривала, только здоровалась. Просто, увидев информацию, сразу поняла о ком речь, потому что он внешне очень отличался от других. Правда, я всегда думала, что он цыган, а оказывается, индус.

Также пока неизвестно, намеренно не впустили нелегального дворника в его каморку или дверь-то в нее заперли, а индус просто не успел или не смог найти того, у кого от нее был ключ. Реально ли это узнать?

-Возможна и переквалификация уголовного производства, - уточняет Татьяна Мельник. – Но иные обстоятельства еще необходимо доказать, а с такими заявлениями к нам еще никто не обращался. У нас было открыто уголовное производство по факту смерти. Может, мужчина и не обращался в ЖЭК (по поводу закрытой двери в подвал – Авт.), потому что работники этого ЖЭКа сообщили, что когда он ехал в больницу, то был с ключами. Но сейчас это нам установить не удалось.

В закрытой группе Фейсбука "Борщагівка" жители этого столичного района продолжают обсуждать происшествие. Некоторые сетуют, что не знали, в какой жизненной ситуации находится мужчина. "Я жила на ул. Курбаса и видела этого парня. Здоровалась, он махал, улыбался. Как я должна была знать, что он в тяжелой жизненной ситуации?", – пишет Юлия. "Жаль человека, иногда видела его по пути на работу, очень вежливый, мел улицу, прекращал работу, пропуская людей, здоровался с посторонними людьми, со мной, теперь понимаю о ком речь... Его не вернешь, к сожалению", - сокрушается Татьяна.

Кто-то возмущается, что, дескать, раньше надо было озаботиться его судьбой, да и других мигрантов, которые в Киеве есть, выполняют "черную" работу за гроши, но пока с ними ничего не случилось, то никого и не интересуют.

Подсказывают и тему для расследований – руководители жилищных контор официально дворниками оформляют своих родственников или знакомых, а уже те находят вместо себя алкоголиков или не имеющих постоянного места жительства и выделяют им крохи за выполненную работу.

"У дворников минимальная зарплата, никто не хочет работать на такой тяжелой работе, людей не хватает вот и пользуются этим сами дворники и начальники и мастера ЖЭКов, нанимая неофициально, совсем за копейки, таких людей, как этот индус", - делится информацией Наталья.