Молодая мать вывела из огня троих детей, одного не успела: подробности трагедии под Одессой (фото)

Под Одессой в ночь на вторник, 19 января, в одном из сел произошел пожар в жилом доме, где в момент возгорания находилась 23-летняя женщина с четырьмя детьми, один из которых – 2-летняя девочка, погибла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В момент возгорания дома внутри находилась 23-летняя хозяйка с четырьмя маленькими детьми. Все они крепко спали. 28-летний хозяин семейства в то время помогал по хозяйству своему родственнику", - рассказали в полиции.

Молодая мама проснулась от того, что задыхается. В домке уже было полно дыма.

"Она схватила на руки пятимесячного младенца, разбудила сыновей шести и четырех лет и выбежала с ними на улицу, не найдя лишь двухлетнюю дочь", - поделились в ведомстве.

В дом, чтобы спасти малышку, побежал отец, но из-за сильного пламени найти и спасти ребенка не смог. Девочка погибла.

По предварительной информации специалистов ГСЧС, пожар, который начался в доме с чердака, произошел из-за неисправного печного отопления.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 18 января, в одном из сел в Нежинском районе Черниговской области произошла трагедия: в одном из домов погиб двухлетний ребенок.