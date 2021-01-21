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Активисты требуют у Минюста остановить рейдерский захват рынка “Столичный” соратником Януковича

Активисты требуют у Минюста остановить рейдерский захват рынка “Столичный” соратником Януковича
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф

Патриотические общественно-политические силы провели акцию протеста под стенами офиса противодействия рейдерству. Активисты подозревают топ-должностных лиц Министерства юстиции Украины, в частности заместителя министра юстиция Евгения Горовца, в получении взятки от енакиевской криминальной группировки, которая сейчас контролирует рынок «Столичный». Якобы из-за этого Минюст осуществляет давление на антирейдерскую комиссию с целью незаконного изъятия имущества рынка «Столичный» у кредиторов.

Об этом говорится в сюжете телеканала ПРЯМОЙ.

Активисты рассказывают, пришли под стены офиса противодействия рейдерства, потому что из-за давления Минюста это учреждение фактически блокирует передачу рынка законным владельцам и кредиторам. Более того, сегодня здесь рассматривали вопрос о возвращении имущества обратно экс-соратнику Януковича Юрию Иванющенко, известному как «Енакиевский», и его партнеру Ивану Аврамову. Активисты пытались попасть на заседание комиссии, чтобы присоединиться к обсуждению этого вопроса.

Со слов участников акции, в 2010-м году уголовное группировка с помощью тогдашней власти незаконно присвоила свыше 70 % собственности на рынке “Столичный” на сумму около 1 миллиарда 200 миллионов гривен. Именно с этого времени и началась борьба за возвращение активов в законную собственность.

«Уже прошли суды, которые арестовали все счета подставных компаний. Сейчас вопрос передачи в законную собственность. Собственно поэтому на рынке «Столичный» мы проводим информационную блокаду уже 4-ю неделю и собственно поэтому мы здесь» – заявил Юрий Гуренко, руководитель «Правого сектора», г. Киеве.

А по мнению экс-депутата от ВО «Свобода» Эдуарда Леонова, Офис противодействию рейдерству хотят использовать чтобы в обход суда забрать имущество рынка у законных владельцев и вернуть его под контроль людей, которые могут финансировать сепаратистов на востоке Украины.

“Это решение суда. В суде он не оспаривает решение суда против него, он пришел сюда в антирейдерскую комиссию. Потому что суды понимают что не надо от него деньги брать, а министерство юстиции не до конца понятно что не надо брать взятки от Юры Енакиевского. Согласно выслушав позиции сторон комиссия сказала очень печально и серьезно: – Понимаете, мы не будем сообщать вам своего решения, потому что это очень секретное решение,условно, мы имеем его на ушко шепнуть его министру юстиции, потому что мы совещательный орган.”- отметил Леонов.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рынок, Министерство юстиции Украины, Столичный, Евгений Горовец.
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