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В Павлограде вспыхнуло общежитие, есть пострадавшие: фото, видео ЧП

В Павлограде вспыхнуло общежитие, есть пострадавшие: фото, видео ЧП
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф фото: ГСЧС Украины

В Павлограде (Днепропетровская область) в субботу, 23 января, загорелась одна из комнат, расположенная на третьем этаже пятиэтажного общежития по улице Заводской, в результате чего пострадали трое постояльцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Огнеборцам удалось спасти 11 человек и кошку.

"С помощью автолестницы, с 4-го этажа были спасены 3 человека, из них 1 ребенок. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания выведено по лестничной клетке жителей с 3-го и 4-го этажей здания в количестве 6-ти человек, из которых 1 ребенок", - уточнили в ведомстве.

Пожар в общежитии Павлограда

Пожар в общежитии Павлограда

В результате ЧП пострадали трое человек. Их госпитализировали.

Пожар в общежитии Павлограда

Как сообщал Телеграф, днем 21 января в Харькове загорелся нелегальный дом престарелых, в котором на момент пожара, по предварительным данным, находились 27-28 постояльцев и 4 человека медперсонала. Во время пожара погибли 15 человек, 5 пострадали, и 9 удалось спасти. У пострадавших – ожоги и отравление угарным газом.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Пожары, Общежитие, Павлоград.
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