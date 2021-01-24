В Киеве мужчина решил покатать ребенка на санках по тающему на озере льду: момент попал на видео

В Киеве на улице Ревуцкого заметили мужчину, который катал ребенка на санках по льду вопреки "плюсовой" температуре.

Кадрами поделился Телеграм-канал "Киев оперативный".

"Плюсовая температура на улице удерживается уже несколько дней, но некоторые почему-то этого вовсе не замечают и продолжают надеяться на то, что лед их выдержит. Очень не советуем этого делать", - говорится в сообщении.

Отметим, что об опасности нахождения на льду ранее предупреждали и спасатели. Так в ГСЧС напомнили простые правила безопасности в период потепления:

выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления ;

; не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Как сообщалось ранее, несоблюдение этих простых правил стоили жизни двум рыбакам, провалившихся под лед во Львовской области.