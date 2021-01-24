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В Киеве мужчина решил покатать ребенка на санках по тающему на озере льду: момент попал на видео

В Киеве мужчина решил покатать ребенка на санках по тающему на озере льду: момент попал на видео
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве на улице Ревуцкого заметили мужчину, который катал ребенка на санках по льду вопреки "плюсовой" температуре

Кадрами поделился Телеграм-канал "Киев оперативный". 

"Плюсовая температура на улице удерживается уже несколько дней, но некоторые почему-то этого вовсе не замечают и продолжают надеяться на то, что лед их выдержит. Очень не советуем этого делать", - говорится в сообщении. 

Отметим, что об опасности нахождения на льду ранее предупреждали и спасатели. Так в ГСЧС напомнили простые правила безопасности в период потепления: 

  • выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепления;
  • не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Как сообщалось ранее, несоблюдение этих простых правил стоили жизни двум рыбакам, провалившихся под лед во Львовской области.

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Киев, Погода, Лёд.
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