В Одесской области "заминировали" четыре сотни садиков: полиция раскрыла подробности

В Одессе и области неизвестные заминировали 373 детских садов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Сообщение об этом пришло в полицию по электронной почте.

"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - отметили в ведомстве.

Отметим, что в последнее время сообщения о минировании учебных заведений и детсадов в Одессе – не редкость. Так, буквально недавно, 20 января, одесская полиция получала сообщение о минировании 186 детсадов и школ по Одессе и области. Тогда взрывчатку искали на протяжении целого дня и только около восьми часов вечера были проверены все здания, в которых взрывчатые вещества не нашли.

В сети даже начали шутить по этому поводу, отметив "настойчивость" минеров. Так, в Telegram-канале "Х*евая Одесса" отметили, что по всей видимости, "мамкины пранкеры идут на рекорд".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одесской области минировали Куликово поле. К счастью, взрывчатку, в итоге, не нашли.