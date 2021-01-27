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"А что, так можно было?!" Парковка чиновников в центре Киева разозлила сеть (фото)

"А что, так можно было?!" Парковка чиновников в центре Киева разозлила сеть (фото)
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф фото: Киев оперативный/Telegram

Украинцев разозлила парковка автомобилей украинских чиновников, которая организовалась возле здания Министерства здравоохранения прямо на газоне, рядом со зданием Верховной Рады.

Соответствующие фото опубликованы на странице "Киев оперативный" в Telegram.

"Нормальная такая парковка возле ВРУ. Может сейчас прилетят эвакуаторы и отвезут нарушителей на штрафплощадку?" – говорится в подписи к снимкам.

Как видно на фото, номера у припаркованных машин действительно "королевские". Не исключено, что здесь припарковали свои авто не только чиновники Минздрава, но и нардепы.

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

"А что так можно было?!", "Грабли в руки и вперед))", "Чет какой-то дешевый автопарк "слуг". Где мерены и бэхи?", "Но думаю выписать штраф куда эффективнее в данной ситуации. А эвакуаторы пусть работают в проблемных местах где судаки усложняют движение", - пишут в комментариях. 

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

Скандал из-за парковки чиновников у здания Минздрава

Как сообщал "Телеграф". ранее в Киеве на Столичном шоссе автомобиль врезался в пристройку на парковке одного из торговых центров, есть погибший и пострадавшие.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, Автомобили, Чиновники, Фото, Парковки.
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