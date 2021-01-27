"А что, так можно было?!" Парковка чиновников в центре Киева разозлила сеть (фото)

Украинцев разозлила парковка автомобилей украинских чиновников, которая организовалась возле здания Министерства здравоохранения прямо на газоне, рядом со зданием Верховной Рады.

Соответствующие фото опубликованы на странице "Киев оперативный" в Telegram.

"Нормальная такая парковка возле ВРУ. Может сейчас прилетят эвакуаторы и отвезут нарушителей на штрафплощадку?" – говорится в подписи к снимкам.

Как видно на фото, номера у припаркованных машин действительно "королевские". Не исключено, что здесь припарковали свои авто не только чиновники Минздрава, но и нардепы.

"А что так можно было?!", "Грабли в руки и вперед))", "Чет какой-то дешевый автопарк "слуг". Где мерены и бэхи?", "Но думаю выписать штраф куда эффективнее в данной ситуации. А эвакуаторы пусть работают в проблемных местах где судаки усложняют движение", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф". ранее в Киеве на Столичном шоссе автомобиль врезался в пристройку на парковке одного из торговых центров, есть погибший и пострадавшие.