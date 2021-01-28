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Эксперт выступил против привлечения "Правого сектора" к рейдерским атакам на бизнес

Эксперт выступил против привлечения "Правого сектора" к рейдерским атакам на бизнес
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф

Политолог Константин Бондаренко в своем блоге на ФБ обратил внимание на тревожную тенденцию привлечения патриотических сил к рейдерским атакам на честный бизнес.

В частности, речь идет об участии "Правого сектора" в попытках захвата киевского рынка "Столичный".

Эксперт отмечает: "Дело становится известным, поскольку речь идет о Киеве, одном из крупнейших его рынков "Столичный", интересах столичных "акул бизнеса" и литовского бизнесмена Раймондаса Туменаса (совладельца "Новуса") и известной праворадикальной структуры (Правый сектор)".

Напомним, что в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно оборачивались огромные средства. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов.

Во время проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации водилось в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней предприятий. Кроме того, результаты аудита показали, что рынок умышленно доводился администрацией до банкротства. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group, за бесценок выкупить землю рынка для построения нескольких многоэтажек.

После этого было сменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, "черными нотариусами" было обнародовано документы о фиктивных долгах рынка перед компанией "Спецстрой-Монолит", и как следствие - внесены незаконные изменения в государственные реестры. Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло.

Однако рейдеры пошли дальше и привлекли "Правый сектор" к пикетированию рынка и Минюста. Фактически патриотическими лозунгами прикрывают попытки незаконно завладеть имуществом и уничтожить рынок "Столичный".

Кость Бондаренко в конце своего материала отмечает, что вопрос рейдерства и разработки действенного антирейдерского законодательства должен стать одним из важнейших вопросов в деятельности нынешней власти: "Люди в камуфляже не должны силой влиять на правительственные решения и силой менять владельцев бизнесов".

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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