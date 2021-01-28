Боец ВСУ погиб под колесами тягача на полигоне: детали трагедии

В четверг, 28 января, на военном полигоне погиб 39-летний старший солдат Анатолий Мельник. На него наехал водитель тягача, который не посмотрел, есть ли вокруг транспорта люди, и нажал на газ.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Оперативное командование "Север".

"При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что погиб военный, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения. Он родом из Сум.

"Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде" – поделились подробностями о личности погибшего в командовании.

Как сообщал "Телеграф", случаи гибели военных на полигонах в Украине не редкость. Так, в 2016 году военнослужащий погиб в результате выстрела БМП на плановых занятиях на Яворовском полигоне.

А в 2017 году на полигоне под Киевом во время учений в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы.