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Боец ВСУ погиб под колесами тягача на полигоне: детали трагедии

Боец ВСУ погиб под колесами тягача на полигоне: детали трагедии
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф

В четверг, 28 января, на военном полигоне погиб 39-летний старший солдат Анатолий Мельник. На него наехал водитель тягача, который не посмотрел, есть ли вокруг транспорта люди, и нажал на газ.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Оперативное командование "Север".

"При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что погиб военный, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения. Он родом из Сум.

"Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде" – поделились подробностями о личности погибшего в командовании.

Как сообщал "Телеграф", случаи гибели военных на полигонах в Украине не редкость. Так, в 2016 году военнослужащий погиб в результате выстрела БМП на плановых занятиях на Яворовском полигоне.

А в 2017 году на полигоне под Киевом во время учений в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Военнослужащие, ВСУ, Смерти, Полигоны.
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