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Пятница, 29.01.2021
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Из-за непогоды без света остаются жители семи областей

Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В период 27-29 января на южные и центральные регионы Украины обрушился снежный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр.

В результате сложных погодных условий в Украине сотни населенных пунктов остались без электричества.

Как сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям,  в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены населенные пункты в 7 областях, а именно: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19, Запорожская - 17, Херсонская - 6 и Киевская - 5.

Также сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сложная погодная ситуация сложилась в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях. Трассы государственного значения перекрыли, а рейсы междугородних автобусных маршрутов отложили, сотни автомобилей оказались в снеговых заносах. В большие города запретили въезд грузовиков. 

В связи с этим Укрзализниця увеличила количество мест в поездах, следующих из Одесской области. Такое решение позволит выехать из региона людям, которые вынуждены там оставаться из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, в последние дни января существенных осадков не ожидается, местами пройдет легкий снег. На выходных похолодает - температура воздуха местами опустится ночью до 7 градусов мороза.

В начале следующей недели в восточных областях пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории умеренный небольшой снег.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Погода, Электричество, Снег.
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