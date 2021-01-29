Новый циклон надвигается на Украину: синоптик дала прогноз погоды на начало февраля

В последние дни января и в начале февраля в Украине ожидаются осадки, гололедица и порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Февраль в Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан. В заключительные выходные января обещают осадки, гололедица и порывистый ветер. Будет преобладать снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области – дождь или мокрый снег", - пишет синоптик.

В воскресенье, 31 января, в северных и восточных областях, а 1 февраля по всей Украине пройдут значительные осадки

30-31 января температура ночью -2...-10°, днем от -3° до +3°; в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью около 0°, днем +2...+7°. На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

1 февраля в Украине ожидается очередное снижение температуры, местами до 5° мороза.

В столице на выходных осадки прекратятся, на дорогах гололед, порывистый ветер. Ночью -5...-8°, днем 0...-3°.

Как сообщалось, в последние дни января Украину засыпало снегом. В результате непогоды сотни населенных пунктов остались без электричества.

На дорогах образовались километровые пробки. Так, на автодороге Киев-Одесса застряли сотни грузовиков.