Напоминает казино: в Доме профсоюзов собираются открыть покерный клуб

В Доме профсоюзов в Киеве планируют открыть покерный клуб, который напоминает казино.

Об этом сообщил в Фейсбук журналист "Слідство.Інфо" Дмитрий Реплянчук.

"Площадь нового развлекательного заведения - тысяча квадратных метров. Здесь будут и отдельные ВИП-залы и эксклюзивное обслуживание, и алкогольные вечеринки", - написал он.

По его словам, открытие заведения ориентировочно запланировано к годовщине расстрелов на Майдане.

Журналист также напомнил о том, как несколько лет назад в обществе произошел резонанс после попыток открытия в этом здании фаст-фуда KFC.

По его словам, тогда представители профсоюзов отменили решение, отметив, что "это не место для развлечений".

"Но теперь у них позиция другая. Как нам рассказал представитель Профсоюзов, цитата: "изменилась политическая ситуация", а общественное возмущение KFC "заказали конкуренты из Макдональдса", - написал Реплянчук.

Во время событий Майдана в Доме профсоюзов был организован штаб протестующих.

19 февраля 2014 года в здании произошел пожар, из-за которого погиб человек.

В 2019 году там планировали открыть фаст-фуд KFC однако эта затея нарвалась на серьезное сопротивление общественности.