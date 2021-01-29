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Напоминает казино: в Доме профсоюзов собираются открыть покерный клуб

Напоминает казино: в Доме профсоюзов собираются открыть покерный клуб
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Фото: solidarnost.org

В Доме профсоюзов в Киеве планируют открыть покерный клуб, который напоминает казино. 

Об этом сообщил в Фейсбук журналист "Слідство.Інфо" Дмитрий Реплянчук. 

"Площадь нового развлекательного заведения - тысяча квадратных метров. Здесь будут и отдельные ВИП-залы и эксклюзивное обслуживание, и алкогольные вечеринки", - написал он. 

По его словам, открытие заведения ориентировочно запланировано к годовщине расстрелов на Майдане.

Журналист также напомнил о том, как несколько лет назад в обществе произошел резонанс после попыток открытия в этом здании фаст-фуда KFC. 

По его словам, тогда представители профсоюзов отменили решение, отметив, что "это не место для развлечений". 

"Но теперь у них позиция другая. Как нам рассказал представитель Профсоюзов, цитата: "изменилась политическая ситуация", а общественное возмущение KFC "заказали конкуренты из Макдональдса", - написал Реплянчук. 

Во время событий Майдана в Доме профсоюзов был организован штаб протестующих. 

19 февраля 2014 года в здании произошел пожар, из-за которого погиб человек

В 2019 году там планировали открыть фаст-фуд KFC однако эта затея нарвалась на серьезное сопротивление общественности.

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Киев, Дом профсоюзов, Дмитрий Реплянчук.
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