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Водитель сбил мужчину за просьбу перепарковать авто: момент ЧП под Киевом сняли на видео

Водитель сбил мужчину за просьбу перепарковать авто: момент ЧП под Киевом сняли на видео
09:35 Сегодня Телеграф фото: "Киев оперативный"/Telegram

В Дымере, в Вышгородском районе, под Киевом, автомобилисты устроили разборки из-за неправильной парковки.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев оперативный" и публикуют видео с места ЧП.

"Я стоял под магазином Фора в Дымере, приехал мужчина, поставил авто Hyundai прямо посередине двух мест для инвалидов. Я попросил его перепарковать авто", - рассказал пострадавший.

Но эта просьба, по всей видимости, не пришлась по душе нарушителю и он начал ругаться, не брезгуя матерными словами. Но и на этом все не закончилось. После этого "герой парковки" сел в авто и сбил мужчину, сделавшего ему замечание. После этого, он скрылся.

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

 Как сообщал "Телеграф". ранее в Киеве на Столичном шоссе автомобиль врезался в пристройку на парковке одного из торговых центров, есть погибший и пострадавшие.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 4,993

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ДТП, Киевская область, Вышгородский район, Дымер.
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