Экстремалы устроили "покатушки" на замершем Киевском море (видео)

В субботу, 30 января, из-за недавних январских морозов Киевское море превратилось в большой каток, который тут же облюбовали любители катания на коньках.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

На кадрах видно, как парень на коньках рассекает по льду, который сковал Киевское море. По кадрам видно, что на улице держится мороз, но это не помешало конькобежцу наслаждаться природой и получать удовольствие от катания. Интересно, что кроме самого экстремала и оператора, который едет за ним и снимает, вокруг не был ни души.

Как сообщал "Телеграф", в марте прошлого года шесть дней искали рыбаков, которые 28 февраля вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища и пропали. 3 марта тело одного из рыбаков обнаружили в Черниговской области. Оно находилось на расстоянии около 70 м от берега.