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Стрельба на Оболони в Киеве: в полиции открыли новые детали (видео)

Стрельба на Оболони в Киеве: в полиции открыли новые детали (видео)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф

Стрельба на улицах Киева, погоня и задержание. Правоохранители раскрыли подробности громкого происшествия.

Событие произошло вечером 1 февраля на проспекте Степана Бандеры, в Оболонском районе столицы. Неизвестные лица открыли стрельбу из автоматического оружия и скрылись на автомобиле Skoda. Позже их задержали в Голосеевском районе Киева.

"Менее чем через час столичные оперативники и работники полка особенного назначения установили местонахождение разыскиваемой иномарки на территории Голосеевского района Киева. В салоне находились двое мужчин. Их задержали. Из автомобиля изъято автоматическое оружие, из которого, вероятно, фигуранты вели стрельбу. На протяжении ночи следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Идут следственные действия", - сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 28 ноября 2020 года, на улице Михаила Драгоманова на Позняках в Киеве, на парковке расстреляли автомобиль Mercedes.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Полиция, Стрельба.
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