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Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Украинец нашел веские причины для переезда из Киева

Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Украинец нашел веские причины для переезда из Киева
06:23 Сегодня Телеграф фото: Игорь Иванов/Facebook

Бывший редактор издания "Insider", руководитель ИТ-компании "Adwise.agency" Игорь Иванов решил выехать из Киева и объяснил, что именно заставляет людей уезжать из украинской столицы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выглядит так, что в Киеве все идет по пессимистическому сценарию. Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Если не менять самому, то другой вариант - перебраться туда, где потенциально лучше", - написал он.

По его словам, замечать изменения в Киеве в худшую сторону, он начал после того, как "начал зарабатывать достаточно, чтобы думать о будущем и собственном жилье".

"Знакомые давно заметили большое количество моих жалоб на условия жизни в столице. Обращать внимание на проблемы начал только последних лет 5. Жил с 2006-го года, но раньше до этого дела не было из-за учебы, поиски первого жилья и первых денег на выживание. В такие периоды не очень беспокоят кондиционеры на фасадах или чрезмерные размеры вывесок", - написал он, отметив, что в последнее время и кондиционеры на фасадах и вывески начали не то, чтобы беспокоить, а даже раздражать.

Игоь Иванов об отъезде из Киева

Игорь Иванов об отъезде из Киева

Игорь Иванов об отъезде из Киева

Игорь Иванов об отъезде из Киева

Игорь Иванов об отъезде из Киева

Игорь Иванов об отъезде из Киева

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, отъезд. Украина.
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