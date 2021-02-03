Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Украинец нашел веские причины для переезда из Киева

Бывший редактор издания "Insider", руководитель ИТ-компании "Adwise.agency" Игорь Иванов решил выехать из Киева и объяснил, что именно заставляет людей уезжать из украинской столицы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выглядит так, что в Киеве все идет по пессимистическому сценарию. Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Если не менять самому, то другой вариант - перебраться туда, где потенциально лучше", - написал он.

По его словам, замечать изменения в Киеве в худшую сторону, он начал после того, как "начал зарабатывать достаточно, чтобы думать о будущем и собственном жилье".

"Знакомые давно заметили большое количество моих жалоб на условия жизни в столице. Обращать внимание на проблемы начал только последних лет 5. Жил с 2006-го года, но раньше до этого дела не было из-за учебы, поиски первого жилья и первых денег на выживание. В такие периоды не очень беспокоят кондиционеры на фасадах или чрезмерные размеры вывесок", - написал он, отметив, что в последнее время и кондиционеры на фасадах и вывески начали не то, чтобы беспокоить, а даже раздражать.