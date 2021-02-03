Сразу шесть авто столкнулись из-за непогоды в Одессе, есть пострадавший (фото и видео)

В Одессе произошла масштабная авария, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По предварительной информации ДТП произошло в районе 9:00 во время движения по Дальницкому шоссе.

В полиции сообщили, что там столкнулись шесть легковых автомобилей. Причиной аварии могла стать погода. На фото и видео видно, что в городе туман, а на дорогах слякоть.

Изначально столкновение произошло между автомобилем Opel и Daewoo Matis, которые двигались в попутном направлении.

После этого по инерции автомобиль Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Машины, которые двигались позади автомобиля Volkswagen в попутном направлении не выдержали безопасную дистанцию, в результате чего столкнулись ВАЗ-2101, Nissan и Mercedes.

Известно, что пострадал водитель автомобиля Volkswagen, на скорой помощи его увезли в больницу.

На месте происшествия работает следственная группа.

В результате такого масштабного ДТП в Малиновском районе образовались заторы. Проезд заблокирован в нескольких улицах.

Напомним, 31 января на автодороге Киев-Обухов произошло ДТП, в результате чего один из водителей был доставлен в больницу, а второй, гражданин Турции погиб в машине скорой помощи.