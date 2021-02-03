Больше половины пансионатов для пожилых нелегальны: что показали проверки после трагедии в Харькове

Во время проверок хосписов, организованных после смертельного пожара в доме престарелых в Харькове, который произошел 21 января, где погибли 16 человек и 4 пострадали, выяснилось, что 62% таких учреждений в Харькове не включены в Реестр поставщиков социальных услуг, то есть работают на нелегальной основе.

Об этом стало известно во время очередного заседания Правительственной комиссии по расследованию причин харьковского пожара.

Так, в реестре нет данных 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых в Харькове.

В общей сложности по данным на понедельник, 2 февраля, уже проверено 1205 социальных объектов в городе: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых.

При этом в десятках из них были обнаружены нарушения не только в документах, но и нарушения противопожарных норм.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.