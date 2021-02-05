В Черниговской области тигр загрыз мужчину

4 февраля в Черниговской области в Менском зоопарке тигр загрыз до смерти работника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Черниговской области.

По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Директор зоопарка Зинаида Максименко сообщила, что мужчина нарушил правила безопасности: "Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас".

По ее словам, погибшему было 47 лет, у него осталась жена и взрослый сын. Что будет с животным дальше — пока неизвестно.

По данному факту полиция открыла производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее смерть человека.

Напомним, в прошлом году в зоопарке Цюриха амурская тигрица растерзала сотрудницу зоопарка на глазах у шокированных посетителей, среди которых был ребенок.