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В Черниговской области тигр загрыз мужчину

В Черниговской области тигр загрыз мужчину
07:30 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

4 февраля в Черниговской области в Менском зоопарке тигр загрыз до смерти работника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Черниговской области.

По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Директор зоопарка Зинаида Максименко сообщила, что мужчина нарушил правила безопасности: "Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас".

По ее словам, погибшему было 47 лет, у него осталась жена и взрослый сын. Что будет с животным дальше — пока неизвестно.

По данному факту полиция открыла производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее смерть человека.

Напомним, в прошлом году в зоопарке Цюриха амурская тигрица растерзала сотрудницу зоопарка на глазах у шокированных посетителей, среди которых был ребенок.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Зоопарк, Тигр, Менский зоопарк.
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