Тарифные протесты в Украине продолжаются: перекрыли сразу две трасы международного значения

Несмотря на сложные погодные в Украине с новой силой разгораются акции недовольства против повышения тарифов, в частности за газ. В пятницу, 5 февраля, люди перекрыли сразу две трассы международного значения “Киев-Чоп” и “Киев-Харьков“.

Возле Мукачево в Закарпатской области на протест вышло примерно полсотни человек. Протестующим удалось полностью парализовать движение по направлению в Ужгород. Водители вынуждены объезжать заблокированный участок трассы через улицу Ужгородскую, передает APnews.

Аналогичную акцию организовали и жители города Лубны в Полтавской области. Десятки людей организовали постоянное движение по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, 25 января, в День Татьяны, в Украине состоялся "тарифный Майдан", который по замыслу организаторов, должен был охватить практически все уголки страны. Дата организации протестов выбрана неслучайно. Таким образом протестующие хотели "поздравить" с Днем Рождения президента Украины Владимира Зеленского, родившегося в этот день.