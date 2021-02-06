В Днепре водитель, скрываясь от полиции, случайно увез патрульного (видео)

В Днепре на Вокзальной площади патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль Nissan Leaf, который был припаркован под знаком запрещающим остановку и стоянку. Правоохранители подошли к автомобилю, чтобы поговорить с водителем, однако тот сказал "Ну все, я поехал" и попытался скрыться с места.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции области в Фейсбук, водитель при этом проигнорировал тот факт, что полицейскому, который положил руку на оконную раму, поднятое стекло прищемило руку.

Таким образом злоумышленник протащил патрульного за собой несколько метров. Кадрами происшествия поделился "Информатор".

В итоге нарушителя задержали, однако правоохранителю потребовалась помощь врачей - он получил повреждения руки и ноги.

Как оказалось, 46-летний мужчина уже ранее был судим за хулиганство. Теперь против него открыто дело по статье 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов), санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.