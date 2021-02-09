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Киев второй день подряд стоит в пробках: куда лучше не ехать

Киев второй день подряд стоит в пробках: куда лучше не ехать
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф

Рабочая неделя в Киеве началась с ужасных пробок из-за сильного снегопада. Во вторник, 9 февраля, ситуация особо не изменилась - столица по-прежнему стоит.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Затруднено движение транспорта наблюдается в уже традиционных местах Киева. Стоит Дарницкий мост в сторону Печерского района, мост Патона и Южный мост. В центре столицы особо не проедешь на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной.

Также пробки образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкой, Жилянской, проспекте Лобановского и Надднепровском шоссе. Движение затруднено и на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги, Дегтягревской, Новоконстантиновской.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, улицах Урловской, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Дарницком шоссе.

Большая пробка образовалась на Харьковском шоссе.

Председатель комитета по Комитет Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи Александр Данченко на своей странице в Фейсбуке сообщил, что фуры перекрыли въезд в Киев со стороны Житомира.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что снежная погода продолжится весь день 9 февраля. Будьте осторожны.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Киев, Погода, Пробки.
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