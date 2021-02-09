Снегопады и гололед в Украине: по каким дорогам нельзя проехать 9 февраля

В результате непогоды на многих дорогах страны было ограничено движение.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.
По информации Укравтодора проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках автодорог.
Так, по решению КГГА, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта было ограничено движение в пределах ряда областей:
При этом, в определенных местах отстоя на данный момент находятся более 3000 единиц тяжеловесного транспорта.
В то же время, на территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено:
В свою очередь к ликвидации последствий непогоды привлечено около 2 375 человек и 1 790 единиц спецтехники.
Стоит напомнить, что 9 февраля, в большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода, снег и сильная метель.