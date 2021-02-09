Снегопады и гололед в Украине: по каким дорогам нельзя проехать 9 февраля

В результате непогоды на многих дорогах страны было ограничено движение.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

По информации Укравтодора проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках автодорог.

Так, по решению КГГА, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта было ограничено движение в пределах ряда областей:

Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М 03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Ровенской (М-06 Киев-Чоп),

Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель),

Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знамьянка, Н-08 Борисполь-Мариуполь),

Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

При этом, в определенных местах отстоя на данный момент находятся более 3000 единиц тяжеловесного транспорта.

В то же время, на территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено:

движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь,

движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между м. Владимир-Волынский и с. Павловка и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка и Т-03-03 Луцк-Дубно (в пределах области).

В свою очередь к ликвидации последствий непогоды привлечено около 2 375 человек и 1 790 единиц спецтехники.

Стоит напомнить, что 9 февраля, в большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода, снег и сильная метель.