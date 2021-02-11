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Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)

Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф

По состоянию на день четверга, 11 февраля, движение грузового автотранспорта на автодорогах в ряде областей Украины ограничено для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и из соображений безопасности. Аэропорты страны в основном работают в штатном режиме, и только в воздушной гавани Львова задерживаются или отменены некоторые рейсы.

Так, по информации "Укравтодора", с 06:15 четверга ограничено движение для крупногабаритного транспорта в Закарпатской области на дороге М-06 Киев-Чоп (км 702-774).

В Ивано-Франковской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов на участке г. Рогатин - граница Львовской области.

Кроме того, действует запрет въезда в г. Киев крупногабаритного транспорта в связи с решением Киевской городской государственной администрации (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

Во Львовской области в связи с непогодой ограничили движение грузового транспорта на семи трассах. Как сообщает Служба автомобильных дорог во Львовской области, ограничения введены на некоторых участках следующих автодорог в пределах области:

  • М-06 Киев-Чоп (Гамалиевка-Николаев-Днестровский);
  • М-09 Тернополь-Львов-Рава-Русская;
  • М-10 Львов-Краковец;
  • М-11 Львов-Шегини;
  • Н-13 Львов-Самбор-Ужгород;
  • Н-17 Львов-Радехов-Луцк;
  • Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква.

О том, каково состояние на дорогах во Львовской области в четверг после снегопадов, активно делятся и пользователи соцсетей:

В свою очередь в Госслужбе Украины по ЧС информируют, что по состоянию на 12:00 наблюдается небольшой снег в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Закарпатской и Черновицкой - небольшой снег с дождем.

По их данным, также введено ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта в:

Черкасской области - с 10:00 четверга на дороге М-05 Киев-Одесса;

Ровенской обл. - с 11:00 на дороге М-06 Киев-Чоп - в пределах области;

Черниговской обл. - с 10:00 на автодороге М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка - в пределах области;

Тернопольской обл. - с 12:30 на автодороге М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече – в пределах области.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что непогода не утихает, и ночью во Львове выпало до 35 см снега.

"Только что завершилось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Что решила комиссия: - рекомендуем всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно; - садики будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открыты для учеников, не имеющих с кем остаться дома", - написал Садовой на своей странице в соцсети "Facebook", вновь призвав горожан помочь дворникам в уборке снега.

Слова мэра подтверждают и пользователи соцсетей:

 
 
 
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Публикация от Dzianis (@den__hancharenka)

 

Наблюдаются осложнения в работе авиатранспорта.

В частности, в Международном аэропорту "Львов" им. Данилы Галицкого несколько рейсов на вылет и прибытие были отменены либо же задерживаются.

 Аэропорт Львова, рейсы

 Аэропорт Львова, рейсы-отлет

Между тем, Международный аэропорт "Борисполь", согласно онлайн-табло, пока работает в штатном режиме: воздушные суда прибывают и вылетают без существенных задержек.

Аналогично нет проблем с прибытием и отправкой самолетов в международных аэропортах "Харьков" и "Одесса"

Как сообщалось, в четверг и пятницу, 11 и 12 февраля, в Киеве закрыли детсады и школы из-за постоянных снегопадов.

Вместе с тем, синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине существенно похолодает: лютые морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми и местами будут достигать -28...-30°. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Транспорт, Дороги, Снегопады, Аэропорты, Авиарейсы, Ограничения.
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