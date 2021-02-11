"Проблемы еще со времен Черновецкого": в Киевсовете потекла крыша (фото)

В сессионном зале Киевского городского совета крыша не выдержала снегопадов и потолок начал протекать.

Об этом на своей Фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Потолок подтекает..." , – написал депутат и опубликовал фото.

Как видно на фото, от потопа в Киевсовете спасаются пластиковыми ведрами от краски и тряпками.

Пользователи сети сразу же начали комментировать инцидент и подшучивать по этому поводу:

"Надо же в мэрии прорвало крышу", "Крыша еще не уехал?"

Некоторые пользователи отметили, что проблемы с крышей тянуться еще во времена Черновецкого:

"Я думаю начались проблемы с крышей еще во времена Черновецкого. ))",

А управляющий делами секретариата в Киевсовете Игорь Хацевич вспоминает, что крыша протекает давно в силу специфики конструкции.

"Еще в конце 2018 был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но через выборы 2019 и 2020 и карантин он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале", - написал он.

Следует отметить, что Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. И в ближайшие часы погода будет только ухудшаться. Снегопад продлится до вечера субботы.

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