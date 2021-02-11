"Проблемы еще со времен Черновецкого": в Киевсовете потекла крыша (фото)

В сессионном зале Киевского городского совета крыша не выдержала снегопадов и потолок начал протекать.
Об этом на своей Фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.
"Потолок подтекает..." , – написал депутат и опубликовал фото.
Как видно на фото, от потопа в Киевсовете спасаются пластиковыми ведрами от краски и тряпками.
Пользователи сети сразу же начали комментировать инцидент и подшучивать по этому поводу:
"Надо же в мэрии прорвало крышу", "Крыша еще не уехал?"
Некоторые пользователи отметили, что проблемы с крышей тянуться еще во времена Черновецкого:
"Я думаю начались проблемы с крышей еще во времена Черновецкого. ))",
А управляющий делами секретариата в Киевсовете Игорь Хацевич вспоминает, что крыша протекает давно в силу специфики конструкции.
"Еще в конце 2018 был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но через выборы 2019 и 2020 и карантин он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале", - написал он.
Следует отметить, что Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. И в ближайшие часы погода будет только ухудшаться. Снегопад продлится до вечера субботы.
Столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.
В Киев не пускают грузовики, а водителей просят воздержаться от поездок.