Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося

"Проблемы еще со времен Черновецкого": в Киевсовете потекла крыша (фото)

"Проблемы еще со времен Черновецкого": в Киевсовете потекла крыша (фото)
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сессионном зале Киевского городского совета крыша не выдержала снегопадов и потолок начал протекать.

Об этом на своей Фейсбуке сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Потолок подтекает..." , – написал депутат и опубликовал фото.

Как видно на фото, от потопа в Киевсовете спасаются пластиковыми ведрами от краски и тряпками.

В Киевсовете потекла крыша

В Киевсовете потекла крыша

Пользователи сети сразу же начали комментировать инцидент и подшучивать по этому поводу:

"Надо же в мэрии прорвало крышу", "Крыша еще не уехал?"

Некоторые пользователи отметили, что проблемы с крышей тянуться еще во времена Черновецкого:

"Я думаю начались проблемы с крышей еще во времена Черновецкого. ))",

А управляющий делами секретариата в Киевсовете Игорь Хацевич вспоминает, что крыша протекает давно в силу специфики конструкции.

"Еще в конце 2018 был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но через выборы 2019 и 2020 и карантин он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале", - написал он.

Следует отметить, что Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. И в ближайшие часы погода будет только ухудшаться. Снегопад продлится до вечера субботы.

Столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

В Киев не пускают грузовики, а водителей просят воздержаться от поездок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 204

Все по теме:

Снег, Киевсовет, Леонид Емец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
02 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
03 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного
Накануне визита Зеленского на Донбасс снайпер застрелил украинского военного
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
&quot;Да какой из тебя шоумен?&quot;: Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
"Да какой из тебя шоумен?": Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь