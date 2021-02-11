В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было

В четверг, 11 февраля, в Одессе произошло серьезное ДТП, в ходе которого водитель автомобиля сбил пешехода, а после уже бездыханное тело переехал водитель маршрутки.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

Авария произошла на пересечении улиц Сахарова и Заболотного.

"Легковушка насмерть сбила человека, а потом маршрутчик не заметил и переехал еще раз", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как маршрутка в очередной раз переезжает пострадавшего, подскакивая через него как на трамплине, будто переезжает "лежачего полицейского".

Известно, то водитель автомобиля, которые первым переехал мужчину, скрылся с места аварии. Позже в сети выложили кадры, на которых видно беглеца на авто.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе на улице Водопроводной образовалась пробки. Автомобиль патрульной полиции угодил в ДТП.