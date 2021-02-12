Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)

Появились первые результаты расследования причин пожаров на военных складах в Сватово в октябре 2015 года. Обвинения предъявлены двоим военнослужащим ВСУ.

"В 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов близ города Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов. В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть ненадлежащее размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавшим из-за пожара", - сообщают в Государственном бюро расследований.

Таким образом, отмечают силовики, были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 миллионов гривен.

Подозреваемым инкриминируют часть 3 статьи 425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода) уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет.

Напомним, в октябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что взрывы на складах боеприпасов, которые произошли в Сватово и Балаклее, без сомнения являются диверсиями.