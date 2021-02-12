На Тернопольщине погибшую в ДТП пешехода полицейские объявили бездомной, а водителя-убийцу "отмазывают" от наказания

В сентябре 2020 года близ Чорткова в Тернопольской области пьяный водитель насмерть сбил женщину-пешехода, по факту чего правоохранители начали уголовное производство, которое впоследствии закрыли, судья отказался выносить наказание "из-за срока давности", а Высший совет правосудия (ВСП) по формальным причинам вернул жалобу на судью активистам.

Как пишет на своей странице в Facebook член Автомайдана, адвокат Роман Маселко, ДТП произошло 13 сентября 2020г возле села Базар.

"По данным журналистов ее тело разорвало. Часть осталась на дороге, другая - была на дереве. Некоторые внутренние органы оказались в авто. Зарегистрировано уголовное дело, экспертиза обнаружила в крови водителя 1,74 промилле алкоголя (почти в 9 раз выше нормы). Но очевидно водитель нашел возможность "порешать". Причем комплексно", - написал Маселко.

По его словам, уголовное дело тихо закрыли в январе 2021г. Вместо этого на водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП. Его рассматривал судья Чортковского суда Парфенюк, который 28 января признал водителя виновным, но закрывает дело по срокам.

"Все, водитель полностью освобожден от любого наказания", - констатировал юрист, добавляя, что это постановление очевидно незаконно, поскольку срок не закончился, потому что исчисляется с момента закрытия уголовного дела.

"Когда мы обнаружили это в Автомайдане, то офигели от такой наглости и сразу же подали жалобу в Высший совет правосудия. Сегодня офигели еще больше", - написал Маселко.

По его словам, обычно ВСП рассматривает жалобы достаточно долго, иногда годами, однако в этом случае ответ пришел почти сразу: уже через 2 дня он получил постановление о возвращении жалобы без рассмотрения.

"Член ВСП Матвийчук решил, что я не привел данных, свидетельствующих о нарушениях в действиях судьи. В частности я не доказал, что протокол составлен после закрытия уголовного дела - не указал номер производства, квалификации, постановления о прекращении дела. Да, не указал, потому что у меня нет такой информации, и не может быть. Но из самого постановления судьи это очевидно… ", - пишет активист.

По его словам, для Матвийчука, который является прокурором, это очевидные вещи и у него есть все возможности выяснить всю информацию, которая его интересует. "Но осознавая очевидную незаконность решения, которое, скорее всего, просто куплено, он тупо вернул жалобу. Иными словами попытался отмазать судью от наказания… Мы сегодня подали новую жалобу. Посмотрим, кто следующий будет отмазывать судью", - отметил Маселко.

Позже он добавил, что в четверг, 11 февраля, выяснилось, что заместитель прокурора области еще 29 января отменил постановление о закрытии уголовного дела и расследования возобновлено.

"Но вечером меня ждал еще один шок. Дело в том, что в полиции рассказывали, что потерпевшая бездомная и еще и пьяная была. Мне же написала дочь погибшей. Никакая она не бездомная. Имела дом и большую семью - 4 детей (один несовершеннолетний) и мужа. В ее крови не обнаружили алкоголя. То есть в полиции еще и лгали, чтобы уменьшить внимание к делу. Видимо думали, что на бездомного никто не обратит внимания. Дело закрыли и пострадавшим даже не сообщили. Затем суд закрыл дело по пьяному вождению. То есть чистое "решалово", - суммировал Маселко.

Подытоживая, адвокат выразил надежду, что после возобновления уголовного дела и расследования его теперь не "сольют", а наказание понесет не только водитель-виновник ДТП, но и следователи, прокуроры и судьи, которые его отмазывали.