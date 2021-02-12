Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Сеть насмешила критика Лукашенком владельцев смартфонов: видео
Сеть насмешила критика Лукашенком владельцев смартфонов: видео
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)

"Поубивала бы": в заваленном снегом Киеве ночью показали мастер-класс по дрифту (видео)

"Поубивала бы": в заваленном снегом Киеве ночью показали мастер-класс по дрифту (видео)
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф

Снег и гололед не стал препоной для любителей ночных "покатушек". В Киеве устроили массовый дрифт по улицам заснеженного города.

Видео с кадрами заезда выложил telegram - канал "Х*евый Киев". На видео видно как более десятка автомобилей проходят поворот в управляемом заносе.

Однако, не все киевляне оказались в восторге от подобной демонстрации мастерства. В комментариях люди жалуются на громкий шум, издаваемый любителями ночной езды.

"Поубивала бы...спать не давали вчера своими корчами", пишет пользователь Тихий Омут. "Понимаю, бесят такие остолопы", ответил ей Андрей Майстренко. "Хоть кто-то снег чистит!" – иронизирует Oleg Chornyi.

дрифт

дрифт 2

Напомним, в четверг вечером, 9 февраля,  студенты киевского Национального технического университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского" организовали "снежный батл" с учащимися из других университетов. Несколько десятков человек сошлись в грандиозной перестрелке снежками.

В ту же ночь группа экстремалов устроила "покатушки" по Андреевскому спуску на досках для зимнего виндсерфинга. Свое видео ребята также опубликовали в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 565

Все по теме:

Киев, Дрифт, Ночная езда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
02 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
03 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
04 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
05 На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в &quot;кнопкодавстве&quot;
Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в "кнопкодавстве"
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов
Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь