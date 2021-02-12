"Поубивала бы": в заваленном снегом Киеве ночью показали мастер-класс по дрифту (видео)

Снег и гололед не стал препоной для любителей ночных "покатушек". В Киеве устроили массовый дрифт по улицам заснеженного города.

Видео с кадрами заезда выложил telegram - канал "Х*евый Киев". На видео видно как более десятка автомобилей проходят поворот в управляемом заносе.

Однако, не все киевляне оказались в восторге от подобной демонстрации мастерства. В комментариях люди жалуются на громкий шум, издаваемый любителями ночной езды.

"Поубивала бы...спать не давали вчера своими корчами", пишет пользователь Тихий Омут. "Понимаю, бесят такие остолопы", ответил ей Андрей Майстренко. "Хоть кто-то снег чистит!" – иронизирует Oleg Chornyi.

Напомним, в четверг вечером, 9 февраля, студенты киевского Национального технического университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского" организовали "снежный батл" с учащимися из других университетов. Несколько десятков человек сошлись в грандиозной перестрелке снежками.

В ту же ночь группа экстремалов устроила "покатушки" по Андреевскому спуску на досках для зимнего виндсерфинга. Свое видео ребята также опубликовали в сети.