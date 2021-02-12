Оккупантов Донбасса начали массово вакцинировать "Спутником" (фото и видео)

Российские пропагандисты и представители боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР" показали кадры, как на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проходит вакцинация "Спутник-V", которой недавно от коронавируса привился глава боевиков ДНР Денис Пушилин.

Во вторник, 2 февраля, стало известно о первых вакцинированных от коронавируса в ОРДЛО.

Российскую вакцину туда доставили 1 февраля, хотя 3 февраля в России только заявили про планы поставок "Спутник-V" на оккупированный Донбасс.

Отметим, ранее директор "Восточная Правозащитная Группа" Вера Ястребова в Facebook сообщала, что в феврале в ОРДЛО должны были поставить 35 тысяч ампул с вакциной "Спутник V". При этом как отмечала волонтер, в частности, боевики группировки ДНР собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения на оккупированной части Донецкой области. Также правозащитница напомнила, что данная вакцина опасна для категории людей старше 60 лет, хотя в списках на вакцинацию, которые уже давно составлены, в ОРДЛО пожилые люди присутствуют.

Как сообщал "Телеграф", в оккупированном Россией Крыму военнослужащий-срочник попал в реанимацию после обязательной прививки от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".