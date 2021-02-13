Украина в плену непогоды: на каких дорогах есть проблемы с проездом 13 февраля

Утром в пятницу, 13 февраля, в Украине наблюдается местами небольшой снег в Житомирской, Киевской, Ровенской и Черниговской областях. Днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололед, сообщают в ГСЧС,

По состоянию на 7.00 по данным "Укравтодора" с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта транспорта на автодорогах в таких областях:

Волынская: ограничения действую на части дороги на Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

Ивано-Франковская: крупногабаритный транспорт временно не сможет проехать на участках в районе Городенки - Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин - г. Городенка).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 690 человек и 1 тыс. 420 ед. техники.

Координацию действий по транспортному сообщению осуществляют межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.