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Офицер ВСУ показал, как теперь выглядит Бахчисарайское водохранилище в оккупированном Крыму

Офицер ВСУ показал, как теперь выглядит Бахчисарайское водохранилище в оккупированном Крыму
01:34 Сегодня Телеграф

Бахчисарайское водохранилище, в котором по состоянию на декабрь 2020 года оставалось ничтожное количество воды, практически высохло совсем.

Соответствующие фото выложил в своем Telegram-канале украинский офицер Анатолий Штирлиц.

На кадрах видно, что воды в резервуарах водохранилища практически не осталось. Причем то, что оно обмелело видно не вооруженным взглядом – во многих местах проявились участки сухой земли, которых ранее не было.

Отметим, что согласно обнародованной информации "Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма", по меньшей мере шесть водохранилищ полуострова – близки к отметке "мертвый объем". Речь идет про Загорское, Симферопольское, Аянское, Бахчисарайское, Тайганское и Балановское водохранилища.

 Как сообщал "Телеграф", ранее что в оккупированном Крыму прекратились поставки воды в Симферополь. А все потому, что в Инкерманском водохранилище закончилась вода. Хотя этот источник планировался стать "постоянным".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Крым, Бахчисарайское водохранилище, Водохранилища.
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