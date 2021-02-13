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Выехал на "встречку" из-за скользкой дороги: в Одесской области две фуры столкнулись лоб в лоб (фото, видео)

Выехал на "встречку" из-за скользкой дороги: в Одесской области две фуры столкнулись лоб в лоб (фото, видео)
Обновлено 19:19 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

На трассе Одесса-Киев, возле поселка Дачное (Одесская область) не разминулись две фуры. 

Как сообщает пресс-служба полиции области, ДТП произошло около 10 часов утра. Снимками и видео с места происшествия поделился Телеграм-канал "Ху**ая Одесса". 

Согласно предварительной информации, водитель грузовика "MAN" не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где ему в лоб въехал грузовик "Renault". 

ДТП Одесса-Киев 13 февраля

Оба водителя погибли на месте. В "Рено" также находился пассажир, его с черепно-мозговой травмой и переломами ног доставили в больницу. 

ДТП Одесса-Киев 13 февраля

На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства аварии. 

ДТП Одесса-Киев 13 февраля

Решается вопрос об открытии уголовного дела по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения). 

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Харьков-Довжанский близ Чугуева произошло подобное ДТП. Там столкнулись грузовые автомобили "Даф", "Рено" и "Газель".  

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ДТП, Одесская область, Нацполиция.
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