Выехал на "встречку" из-за скользкой дороги: в Одесской области две фуры столкнулись лоб в лоб (фото, видео)

На трассе Одесса-Киев, возле поселка Дачное (Одесская область) не разминулись две фуры.

Как сообщает пресс-служба полиции области, ДТП произошло около 10 часов утра. Снимками и видео с места происшествия поделился Телеграм-канал "Ху**ая Одесса".

Согласно предварительной информации, водитель грузовика "MAN" не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где ему в лоб въехал грузовик "Renault".

Оба водителя погибли на месте. В "Рено" также находился пассажир, его с черепно-мозговой травмой и переломами ног доставили в больницу.

На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения).

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Харьков-Довжанский близ Чугуева произошло подобное ДТП. Там столкнулись грузовые автомобили "Даф", "Рено" и "Газель".