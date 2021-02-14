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В Одесской области - вспышка вирусного гепатита: заболели 15 детей и один взрослый

В Одесской области - вспышка вирусного гепатита: заболели 15 детей и один взрослый
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф

На Одесщине в детском доме семейного типа произошла вспышка гепатита.  Почти все заболевшие дети.

"13 февраля в г.Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку", -  сообщает ГСЧС.

Стоит отметить, 10 февраля, главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в интервью "Думская" рассказывал о 8 заболевших в доме семейного типа в Раздельном. По его словам. Троих инфицированных госпитализировали в инфекционное отделение местной районно больницы. Болезнь у них протекала в легкой форме. Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января.

"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", - заявил врач.

Напомним, по состоянию на январь 2020 года в Украине было зарегистрированы 7 179 новых случаев вирусного гепатита С.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Одесса, Гепатит.
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