В Одесской области - вспышка вирусного гепатита: заболели 15 детей и один взрослый

На Одесщине в детском доме семейного типа произошла вспышка гепатита. Почти все заболевшие дети.

"13 февраля в г.Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку", - сообщает ГСЧС.

Стоит отметить, 10 февраля, главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров в интервью "Думская" рассказывал о 8 заболевших в доме семейного типа в Раздельном. По его словам. Троих инфицированных госпитализировали в инфекционное отделение местной районно больницы. Болезнь у них протекала в легкой форме. Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января.

"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", - заявил врач.

Напомним, по состоянию на январь 2020 года в Украине было зарегистрированы 7 179 новых случаев вирусного гепатита С.