Суд вернул на должность экс-главу Винницкой полиции, который ездил на парад в оккупированный Крым

Кассационный административный суд отменил приказ об увольнении Антона Шевцова с поста начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области в 2016 году. Об этом указано в соответствующем постановлении.

Судьи отметили, что правоохранители, которые хотят уволиться со службы по личной просьбе, предупреждают прямого начальника органа внутренних дел о принятом ими решении не позднее, чем за три месяца до дня увольнения, о чем подают рапорт. В нем необходимо указать причину увольнения и дату желаемого увольнения.

Антон Шевцов "не указывал в рапорте на увольнение уважительных причин, препятствующих выполнению служебных обязанностей. Считает, что его уволили в день подачи рапорта, без соблюдения условий о сроке освобождения после представления рапорта, установленных действующим законодательством. Указывает, что написание рапорта истцом произошло под давлением и при условии назначения относительно истца служебного расследования", - отметили в суде.

Постановление суда о восстановлении Антона Шевцова в должности с 29 марта 2016 года уже вступило в законную силу.

Отметим, что Антона Шевцова назначили главой полиции Винницкой области 28 января 2016 года. Однако, вскоре выяснилось, что в 2014 году он ездил в оккупированный Крым на парад в честь 9 мая. Глава МВД Арсен Аваков потребовал от председателя Национальной полиции Хатии Деканоидзе уволить начальника Винницкой областной полиции. В тот же день Деканоидзе отстранила Шевцова, а позже подписала его рапорт об отставке с должности начальника управления полиции в Винницкой области.

СБУ открыла уголовное производство по статье 111 УК Украины (государственная измена). Бывший полицейский был задержан при попытке сбежать в Россию. А уже в мае 2016 года прокуратура Винницкой области закрыла уголовное производство за отсутствием состава преступления.