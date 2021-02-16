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В оккупированной боевиками "ДНР" Горловке нашли обгоревший труп: фото и детали

В оккупированной боевиками "ДНР" Горловке нашли обгоревший труп: фото и детали
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

Тело мужчины, погибшего при неизвестных обстоятельствах, было найдено в понедельник 15 февраля в оккупированной Горловке. Оккупационная администрация подозревает криминал.

"Город Горловка, Центрально-Городской р-н, ул. Катеринича, полуразрушенное одноэтажное здание – пожар. На месте пожара выявлено тело человека. Пожаром уничтожено: линолеум на площади 3 м2, два деревянных стула. Причина пожара, ведомственная принадлежность здания, пол и анкетные данные погибшего устанавливаются", - сообщили  в "МЧС ДНР".

мчс

По словам «мэра» неподконтрольной Украине Горловки Ивана Приходька, причиной смерти мужчины был не пожар а криминал.

 "Сегодня около 19.00 в одном из заброшенных зданий в районе ул. Катеринича в Центрально-Городском районе был обнаружен обгоревший труп неизвестного. По предварительным данным, данное происшествие не является следствием пожара. Возможно, криминал", - написал "чиновник" в своем telegram-канале.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на ногах погибшего были берцы, информирует gorlovka-news.

Напомним, над оккупированной Горловкой запустили украинский флаг.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Донбасс, Горловка, Труп.
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