Житель Черкасчины поразил украинцев снежной скульптурой (фото)

В селе Шевченково Звенигородского района Черкасской области местный житель Виктор Голуб из снега вылепил фигуру украинского супругов на волах. Поставил возле своего двора.

"Я эту фигуру еле долепил. Чуть не доделал и отложил на следующий день - мороз ударил. Снег крошится. Приходилось греть автофен и так работать. Трудился по пол дня 3 суток. Сама гарба (воз - ред) метров 3 длиной. Вместе с волами - 6 метров", - объясняет Виктор Голуб для "Вісті Черкащщини".

В планах у скульптора было еще несколько фигур в этом году.

"Я планировал много, но не позволяет погода. Даже если и будет оттепель, то все равно вряд ли что-то удастся вылепить. Солнце выйдет и все быстро растает. Хотел ко Дню влюбленных еще сделать казака и казачку, которые целовались. Должны быть 3 метра в высоту. Снег специально заготавливал и вывозил со двора. Но не получилось из-за морозов", - объясняет мужчина.

Стоит отметить, скульптор-аматор Виктор Голуб уже 40 лет каждую зиму выставляет возле своего двора фигуры из снега.

Напомним, французкий скульптор создал в лесу настоящую сказку.